Астрахань, , 17:16 — REGNUM В Астрахани хирургический корпус Александро-Мариинской областной клинической больницы освободят для оказания плановой медицинской помощи. При этом в лечебном учреждении будет сохранено оказание помощи пациентам с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве. при этом сохранив необходимую помощь пациентам с COVID-19.

Для пациентов с положительным результатом теста на коронавирус оборудуют терапевтический корпус, что позволит освободить хирургический корпус для оказания плановой медицинской помощи.

«Практика доказала, что при обеспечении средствами защиты и строгом соблюдении техники безопасности, риск заражения в госпитале минимален. Наши медики обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, механизм их использования чётко отработан. <…> Таким образом мы планируем возобновить плановую хирургическую помощь по основным профилям, которую так ждут пациенты, уже в сентябре», — отметил главный врач больницы Евгений Калашников.