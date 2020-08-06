Москва, , 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».

"Руслана Костыленкова приговорили к 7 годам колонии общего режима, Петра Карамзина — к 6,5 года, Вячеслава Крюкова — к 6 годам. Максим Рощин получил 6,5 года условно, Дмитрий Полетаев и Мария Дубовик — 6 лет условно, Анна Павликова — 4 года условно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуранты дела обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК («Организация экстремистского сообщества»).