Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 17:08 — REGNUM Центральная городская больница в Каменске-Шахтинском Ростовской области приостановить оказание экстренной хирургической помощи. Пациентов, нуждающихся в помощи, отправят в центральную горбольницу Белой Калитвы, которая находится в 60 километрах. Однако в привычный режим работы хирургическое отделение планируется вернуть в течение двух дней.

«Это временное решение. Оно действует только в отношении пациентов, которым требуется экстренная хирургическая помощь в ночное время», — цитирует руководителя пресс-центра регионального оперштаба по мониторингу коронавируса Сергея Тюрина портал 161.ru.

Ранее 20 медицинских работников лечебного учреждения написали заявление на увольнение в связи с сокращением зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Ростовской области появилась информация о массовом увольнении сотрудников инфекционного отделения ЦГБ Каменска-Шахтинского. Однако это сообщение донской губернатор Василий Голубев назвал фейком.

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