Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Полицейские Ленинградской области задержали казачьего атамана и его подельников, которые содержали плантации конопли, а из домов фигурантов было изъято около килограмма марихуаны и более 230 кустов конопли. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленники были задержаны 4 августа. Как установило следствие, среди них был ранее судимый 50-летний уроженец Воркуты, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений для дальнейшего сбыта, а также 37-летний уроженец Магадана и 35-летний петербуржец, которые помогали ему культивировать наркотическое средство «каннабис» (марихуану).

«В результате проведенных обысков по местам проживания подозреваемых: в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга, а также в Ломоносовском и Выборгском районах Ленобласти были обнаружены и изъяты 981 граммов наркотического средства «марихуана» и 236 кустов конопли», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, со всех адресов изъяты технические коммуникации, оборудование, парники, удобрения для выращивания каннабиса.

По данному факту возбуждены уголовные дела части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

«В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — резюмировали в ведомстве.

Отметим, по данным «Интерфакса», задержанный 50-летний мужчина — Юрий Бугаев — генеральный директор ООО «Казачья милиция» и ЧОО «Казачья служба». Также Бугаев является атаманом отдельского казачьего общества «Казачья стража».