Омск, , 17:01 — REGNUM На жалобы жителей Омска на удушающие выбросы отреагировала прокуратура Омской области. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, 6 августа состоялось оперативное совещание под председательством прокурора региона, посвящённое вопросам загрязнения атмосферного воздуха.

Омск Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Согласно результатам анализа проб воздуха, в Омске в ночь с 5 на 6 августа выявлено превышение предельно допустимых выбросов. Прокурор области Николай Студеникин поручил подчинённым организовать проверку с участием контролирующих органов, установить виновных в загрязнении атмосферного воздуха и привлечь их к ответственности.

В региональном минприроды ИА REGNUM 6 августа сообщили, что проводится «комплексная работа» по поиску источников выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Омска в соцсетях пожаловались на удушающие выбросы, распространившиеся в городе в ночь на 6 августа.

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