Белгород, , 17:00 — REGNUM Птенец японского журавля появился на свет в зоопарке Белгорода. Пол птицы ещё не определён, сообщили 6 августа в пресс-службе зоопарка.

Пополнение произошло в семье японских журавлей Мирославы и Такеши. Их первый птенец вылупился два месяца назад, однако сообщили о нём и показали подписчикам только сейчас. Детёныш «любознательный и чувствует себя превосходно». Его пол определят, когда птенец оперится.

В 2019 году в зоопарке родились олень, кенгуру, лемуры.