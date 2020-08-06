Иваново, , 16:55 — REGNUM Медики прогнозируют рост заболеваемости COVID-19 в Ивановской области — после возвращения ивановцев домой из отпусков. Об этом на брифинге 6 августа заявил первый заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Алексей Буянкин.

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«Хочу обратиться к тем, кто приезжает: постарайтесь обезопасить себя и окружающих, соблюдайте по возвращении самоизоляцию две недели или сделайте тест. Такое ответственное отношение к себе и другим сможет профилактировать всплеск заболеваемости. Жителей региона убедительно прошу быть внимательными, использовать средства индивидуальной защиты: носить маски в общественных местах, использовать антисептики, чаще мыть руки», — сказал Буянкин.

Алексей Буянкин добавил, что региональная система здравоохранения готова к возможному всплеску заболеваемости — в регионе готовы развернуть 510 коек в случае необходимости в течение короткого времени, в том числе 360 коек — с кислородом.