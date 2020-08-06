Москва, , 16:46 — REGNUM Погибшую при лечении больных в Подмосковье медсестру Светлану Иванову наградили посмертно. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Указано, что глава региона присвоил Ивановой орден «За доблесть и мужество» посмертно. Награда будет храниться у дочери медсестры.

«Светлана Иванова — медсестра, которая не испугалась и встала на борьбу с COVID-19. Она работала в зарайской больнице и неделями не видела своих родных. К большому горю, медсестра заболела сама и не смогла победить вирус. У нее осталась прекрасная 17-летняя дочь, которая решила пойти по стопам мамы и стать врачом», — написал Воробьёв.

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