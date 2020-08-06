Белгород, , 16:28 — REGNUM Двух мужчин, причастных к распространению героина в регионе, осудили в Белгородской области. Они проведут в колониях строгого режима по пять лет, сообщили 6 августа в региональном управлении ФСБ.

К распространению наркотиков были причастны гражданин России 1978 г.р. и гражданин Украины 1988 г.р. Злоумышленников задержали в рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ. Октябрьским районным судом Белгородской области фигуранты уголовного дела были признаны виновными и приговорены к лишению свободы в исправительной колонии строгого режима. Россиянин получил пять лет и один месяц заключения, иностранец — пять лет.

Приговор вступил в законную силу.