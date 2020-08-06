Москва, , 16:16 — REGNUM Правило раздельной перевозки продуктов питания и товаров бытовой химии существовало уже давно, а если требовалось перевозить их вместе, то товары запаковывали по отдельности. Об этом заявил заместитель председателя «Партии роста» Сергей Дёмин.

«В СанПиНе в скором времени появятся новые правила. Их разработали в Федеральном научном центре медико-профилактических технологий. Согласно новым нормативам, запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле. На самом деле, такого правила оптовые перевозчики и транспортные компании придерживались всегда, а если и возникала необходимость в совместной транспортировке продуктов и непродовольственных товаров, то они особым образом упаковывались, и проблем не возникало», — сказал Дёмин.

По его словам, перевозка до розничного потребителя также всегда производится, учитывая товарную совместимость: «Нелогично класть рядом стиральный порошок с сильным запахом и хлебобулочные изделия! Я думаю, что многие заказывали доставку домой и согласятся со мной».

Дёмин полагает, что обязательство курьерским службам сортировать товар по разным машинам и доставлять его одному и тому же клиенту разными рейсами повлечёт за собой дополнительные затраты для компаний-перевозчиков, и следом это ощутят на себе потребители: «Стоимость доставки до дома повысится в два раза! Мы только что поняли, как нам важна отлаженная онлайн-торговля с доступной и быстрой доставкой, и тут снова появляются препятствия. Тем более, когда приближается осень и есть риск продолжения самоизоляции для многих граждан».

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