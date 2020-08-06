Вашингтон, , 16:03 — REGNUM Microsoft не планируют делать сервис Xbox Live Gold бесплатным. Об этом 6 августа сообщает портал ComicBook.

Представители компании отметили, что в ближайшее время сервис не ожидают какие-либо изменения. Отказываться от него Microsoft также не планирует.

Напомним, Xbox Live Gold — это сервис подписки, позволяющий геймерам использовать онлайн-функции в различных играх для Xbox 360 и Xbox One. Недавно в сети появилась информация о том, что Microsoft планирует отказаться от него или сделать весь функционал сервиса бесплатным.

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