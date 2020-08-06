Милан, Италия, , 16:01 — REGNUM 65% матерей Италии считают невозможной работу при дистанционном обучении детей, таковы итоги исследования университета Милано-Бикокка, передает Adnkronos в четверг, 6 августа.

Для подготовки исследования были опрошены 7000 матерей.

В дистанционном обучении есть определенные преимущества, признали респонденты, самые важные из них — возможность родителей знать, как именно проходит обучение, а также освоение детьми новых технологий.

Основные минусы дистанционного обучения, по мнению опрошенных — отсутствие общения с предподавателями и одноклассниками, слишком большое количество домашних заданий, затруднения в планировании нагрузок на день.

Школьники Италии были переведены на дистанционное обучение в марте-мае 2020 года, в период общенационального карантина.

Учебный год должен возобновиться в Италии 14 сентября. Предполагается, что занятия будут проходить в обычном (очном) режиме с соблюдением некоторых дополнительных мер санитарной безопасности.