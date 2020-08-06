, 15:56 — REGNUM В Киргизию сегодня, 6 августа, прибыла первая колонна из 20 автобусов, на которых транзитом через Казахстан вывезли 1100 киргизстанцев, застрявших в Оренбургской области России из-за закрытия границ во время пандемии коронавируса.

Также в аэропорту столицы Киргизии приземлился борт авиакомпании «Авиа Траффик Компани», на котором из российской столицы вернулись 150 киргизстанцев, в том числе тяжело больные и пожилые граждане, беременные и женщины с малолетними детьми.

Кроме того, в аэропорт города Оша, расположенного на юге республики, прибыл борт авиакомпании «Аэрофлот», которым из Москвы вывезли 339 граждан Киргизии.

Как отмечают в министерстве иностранных дел Киргизии, в настоящее время в сторону казахско-киргизской границы движется вторая колонна из 23 автобусов, в которых из России на родину должны будут вернуться еще 1356 киргизстанцев.