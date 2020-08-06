Вашингтон, , 15:47 — REGNUM Компании Sony и Microsoft пока не знают цены на собственные «консоли нового поколения». Об этом 5 августа сообщило издание Venture Beat.

Автор издания отмечают, что обе компании знают себестоимость консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, но не могут назвать рыночную цену приставок. Дело в том, что Microsoft и Sony ждут первого шага друг от друга, который и позволит подкорректировать итоговую стоимость новой игровой платформы.

Напомним, консоли Xbox Series X и PlayStation 5 поступят в продажу в декабре 2020 года. Точная дата пока не сообщается.

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