Снежное, ДНР, , 15:49 — REGNUM В ДНР возле населённого пункта Снежное жители республики возложили цветы к месту гибели фотокорреспондента информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина. Об этом сообщает 6 августа «Донецкое агентство новостей».

«Жители пришли вспомнить и почтить память погибшего от огня украинских военных», — рассказала одна из участниц мероприятия.

Журналисты отмечают, что всего в церемонии возложения цветов приняли участие около 50 человек.

Напомним, Андрей Стенин погиб в августе 2014 года. Машина, в которой ехал журналист, была обстреляна боевиками ВСУ из ракетных систем залпового огня.

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