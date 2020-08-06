Снежное, ДНР, 6 августа 2020, 15:49 — REGNUM В ДНР возле населённого пункта Снежное жители республики возложили цветы к месту гибели фотокорреспондента информационного агентства «Россия сегодня» Андрея Стенина. Об этом сообщает 6 августа «Донецкое агентство новостей».
Журналисты отмечают, что всего в церемонии возложения цветов приняли участие около 50 человек.
Напомним, Андрей Стенин погиб в августе 2014 года. Машина, в которой ехал журналист, была обстреляна боевиками ВСУ из ракетных систем залпового огня.
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