Ташкент, , 15:42 — REGNUM В Узбекистане планируют принять ряд мер для создания благоприятных условий для восстановления и развития туристической отрасли. Это следует из соответствующего постановления правительства, опубликованного в национальной базе данных законодательства республики.

Документ определяет ряд мер, направленных на снижение отрицательного воздействия пандемии путем поддержки туризма и смежных отраслей. Постановлением утверждены 13 положений.

Кроме того, документ утверждает положение о порядке ведения единого реестра сдаваемого в аренду жилья и их сертификации. В постановлении также приводится список инновационных бизнес-идей и стартапов в туристической сфере и план мероприятий по снижению отрицательного влияния пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2020 года Узбекистан посетили 1,216 млн туристов, что на 60% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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