Лондон, , 15:41 — REGNUM Студия Mediatonic намекает на скорый выход кроссовера их игры Fall Guys: Ultimate Knockout с франшизами Cyberpunk 2077 и The Witcher. Информация об этом появилась 6 августа на странице разработчиков в Twitter.

Авторы Fall Guys напрямую обратились к CD Projekt RED (создатели Cyberpunk 2077 и The Witcher) и спросили, сколько пользовательских ретвитов понадобится, чтобы компании смогли устроить событие-кроссовер. После чего польские разработчики ответили: «Всего один».

Далее между двумя студиями завязалась шуточная переписка об условиях сотрудничества. Вероятно, таким образом они намекают на скорое появление в Fall Guys костюмов из Cyberpunk 2077 и The Witcher.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это новая соревновательная аркада от студии Mediatonic. В ней 60 игроков пытаются пройти полосу препятствий, управляя неуклюжими человечками.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа самая продаваемая игра для Nintendo Switch за время карантина

Читайте развитие сюжета: Создатели «консолей нового поколения» не знают их стоимость?