Донецк, , 15:39 — REGNUM В ДНР опубликовали доказательства того, что украинские силовики нарушают международные запреты и используют в Донбассе противопехотные мины. Об этом заявил 6 августа во время брифинга заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР, полковник Эдуард Басурин.

Мина Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Украина нарушает положения Оттавского договора от 1999 года, который предусматривает утилизацию большинства противопехотных мин.

«Отрицая использование противопехотных мин, врут все — от украинского правительства и военных до международных организаций вроде ОБСЕ и ООН», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, украинская сторона скрывает применение мин, используя в расходных ведомостях понятие «инженерный боеприпас».

Басурин рассказал, что в 2017 году разведка Народной милиции ДНР достала документы ВСУ, согласно которым в Донбассе на тот момент существовало 356 минных полей, на которых было установлено в общей сложности 21 418 противотанковых и 1028 противопехотных мин.

Представитель Народной милиции ДНР призвал мировое сообщество и страны-гаранты выполнения Минских соглашений обратить внимание на действия Украины и усилить противоминную деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает перемирие в Донбассе, но не может гарантировать его соблюдение.

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