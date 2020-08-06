Волгоград, , 15:40 — REGNUM За истекшие сутки был подтверждён один летальный исход у пациентов с положительным тестом на коронавирус в Волгоградской области. В список погибших внесли 51-летнюю женщину, сообщили 6 августа в региональном оперативном штабе.

Жительницу Волгограда выявили после контакта с заразившимся. Он обратилась к медикам практически сразу — спустя сутки после первых признаков недомогания. Женщину госпитализировали в четвёртую клиническую больницу, где был диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией. У пациентки имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Этот летальный исход стал 68-м с начала пандемии в регионе.

По данным на 6 августа в волгоградских больницах на лечении с подтверждённым диагнозом находятся 3603 человека, в том числе 213 детей.