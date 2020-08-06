Пермь, , 15:30 — REGNUM В посёлке Горный Пермского края возведено здание детского сада. Оно рассчитано на 120 мест. из них половина — под ясли, сообщает пресс-служба губернатора.

Детей учреждение начнёт принимать осенью. А 6 августа врио главы региона Дмитрий Махонин посетил детский сад «Семицветик» и оценил его готовность. Объект планируют сдать к концу месяца.

«Детский сад готов почти на 100%. Сейчас идет процесс внутреннего оснащения: завозится мебель, на окнах вешают шторы. Дал поручение краевому Минобру не затягивать с получением лицензии, детишки должны пойти в детский сад как можно скорее», — отметил чиновник.

Всего в Горном живут примерно 10 тыс. человек. Посёлок имеет перспективы строительства жилья, и в связи с этим такие проекты весьма своевременны, — добавил Махонин.

После начала работы нового детсада будет улучшена ситуация с очерёдностью детей. Для тех, чей возраст от трёх до семи лет, она исчезнет. Проще станет попасть в детсад и детям в возрасте от полутора до трёх лет. Кроме того, ясельные группы появятся в посёлке впервые. Их откроют сразу три.

Добавим, это уже четвёртый корпус детсада «Семицветик». Общая сумма строительства составила 104,8 млн рублей (91,8 млн из краевого бюджета и 13 млн из местного. Кроме того, в одном из корпусов ремонтируют пищеблок, а в другом — готовят ремонта бассейна. Его реконструируют уже в 2021 году.

Строительству необходимой социальной инфраструктуры способствуют нацпроекты «Образование» и «Демография», которые ранее инициировал президент России Владимир Путин. Всего в 2020 году в Прикамье введут пять школ и 17 детских садов. Пять детсадов уже сданы.