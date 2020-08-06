Бейрут, , 15:37 — REGNUM Свою работу в Бейруте, где 4 августа произошел мощный двойной взрыв в городском порту, начал аэромобильный госпиталь МЧС России. Об этом 6 августа сообщили в российском ведомстве.

«В 15:00 мск госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России заработал для приема пострадавших», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Также он уточнил, что госпиталь будет работать как круглосуточно — если будут поступать пострадавшие из-под завалов, так и амбулаторно — в режиме с 08:00 до 20:00 для пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России развернули в Бейруте, где 4 августа произошел мощный взрыв в порту, специалисты российского ведомства.