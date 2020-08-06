Черкесск, , 15:24 — REGNUM В Карачаево-Черкесии под суд пойдет полицейский одного из подразделений МВД РФ. Страж порядка обвиняется в вымогательстве и получении взятки. Лицом, с которого сотрудник полиции пытался получить 50 тыс. рублей, является 17-летний юноша, сообщили 6 августа в пресс-службе СКР по региону.

Установлено, что 29-летний полицейский вместе со своим сообщником — 30-летним местным жителем, который проходит по делу как пособник в получении взятки, требовали с несовершеннолетнего деньги в качестве благодарности за прекращение уголовного преследования.

Факт взятки был зафиксирован в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ по Карачаево-Черкесии. Злоумышленники в скором времени окажутся на скамье подсудимых.