Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Сообщение министерства внутренних дел Грузии об интересе погибшей 23-летней Тамар Бачалиашвили к теме суицида, размещенное в соцсети Facebook, начали активно комментировать «боты». Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе МВД страны.

«В частности, так называемые «боты» выражали гнев и раздражение в связи с опубликованной информацией. Согласно данным к этому времени, в общей сложности была зафиксирована активность 700 т. н «ботов», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что в аккаунтах «ботов» указано о проживании их владельцев в Индии или других азиатских странах. Утверждается, что таким образом некие группы якобы пытаются через формирование общественного мнения дискредитировать следствие.

Напомним, Бачалиашвили была найдена мертвой 23 июля в своей машине без повреждений на теле. 5 августа пресс-служба МВД Грузии распространила информацию, что перед смертью она через свой компьютер якобы искала в интернете статьи о суициде. Мать погибшей девушки Теона Тамазашвили не верит в версию о самоубийстве и объявила 6 августа голодовку.

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