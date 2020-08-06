Москва, , 15:12 — REGNUM Автомобиль актёра Михаила Ефремова, обвиняемого с совершении ДТП со смертельным исходом, был технически исправным до момента столкновения с другим автомобилем на Садовом кольце. Об этом заявил 6 августа в суде эксперт Владимир Строгалев.

Строгалев исследовал машину артиста после аварии, в суде он выступил свидетелем обвинения. Колёса, тормозная система, подвеска и рулевое управление автомобиля находились в технически исправном состоянии, подтвердил он.

Защитник потерпевшей стороны Анна Бутырина спросила, мог ли джип передвигаться без водителя. Такое предположение эксперт назвал «балаганом».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня ДТП с участием Ефремова стало причиной гибели водителя автофургона Сергея Захарова. По данным следствия, актёр в момент аварии находился под действием алкоголя и наркотиков.

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