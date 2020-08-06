Иваново, , 15:00 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе правительства региона 6 августа.

«Из новых случаев: 16 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями, девять человек — по контакту с ранее заболевшими, и один человек без клинических проявлений (обследован перед стационарным лечением). В целом под наблюдением медиков остаются 2655 человек с разными сроками окончания карантина. За сутки взяты 913 тестов, ожидается результат по 1898 тестам», — уточнили в пресс-службе.

Всего за период пандемии в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 6572 человек, выздоровели 5275 пациентов с подтверждённым диагнозом, скончались 107 пациентов. В больницах региона остаются 390 пациентов с положительными тестами, из них 88 пациентов на койках с кислородом, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.