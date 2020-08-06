Бейрут, 6 августа 2020, 14:57 — REGNUM Жители Ливана, собравшиеся во время визита президента Франции Эммануэля Макрона, просили помощи у Франции в свержении правящих лидеров, передает BFM TV.
«Помогите нам! Революция!» — кричала разъяренная толпа, нападая на президента Ливана Мишеля Ауна и повторяя: «Народ хочет падения режима».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции объявил, что хочет «организовать международную помощь»Ливану.
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