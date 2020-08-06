Бейрут, , 14:46 — REGNUM Из Москвы в Бейрут направлена бригада НИИ неотложной детской хирургии и травматологии столичного департамента здравоохранения. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе департамента.

Московские медики помогут детям и взрослым, пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута. Руководит бригадой директор НИИ, хирург Валерий Митиш. Кроме него, в Ливан отправились ещё шесть специалистов НИИ. Российских медиков 6 августа доставил в Бейрут борт МЧС России.

Отмечается, что российские врачи направлены в Бейрут по просьбе ливанских врачей.

Как прокомментировал Митиш, интернациональные бригады медиков обычно оказывают лишь первую помощь, работая как спасатели.

«Мы оказываем именно специализированную помощь, то есть врачи работают до тех пор, пока полностью не закроют образовавшиеся раны или не заместят те дефекты мягких тканей и костей, которые возникли в результате бедствия», — пояснил директор института.

Как сообщало ИА REGNUM, аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России развернули в Бейруте.

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