Брянск, , 14:43 — REGNUM Восемь единиц современной техники переданы лесничествам Брянской области. В общей сложности на покупку оборудования направили 33,7 млн рублей, сообщили 6 августа в пресс-службе правительства региона.

Современные машины приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». На службу поступили, в том числе, мощный уникальный тягач, автомобиль повышенной проходимости, два мотоцикла. В 2020 году для защиты лесов уже было приобретено 24 ранцевых огнетушителя, по пять воздуходувок и мотопомп. В 2019 году лесничества получили 37 единиц техники. Причём Брянская область полностью обновляет оснащение лесопожарной службы за счёт собственных средств.

«Сегодня наша задача сохранить и приумножить богатство родного края. Лес — это национальный природный ресурс, который играет важную роль в развитии экономики и экологии региона», — отметил исполняющий обязанности губернатора Брянской области Александр Резунов.

Перед началом церемонии вручения техники почётные гости из Москвы, Владимирской, Калужской и Курской областей приняли участие в открытии первого в России памятника лесникам-партизанам.

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