Париж, 6 августа 2020, 14:32 — REGNUM В результате двойного взрыва в порту Бейрута (Ливан) пострадали не менее 40 граждан Франции, передает BFM TV.
По меньшей мере 40 граждан Франции получили ранения в результате двойного взрыва в порту Бейрута, согласно новому предварительному отчету, представленному прокуратурой Парижа.
Ранее сообщалось о 24 раненых граждан Франции, трое из которых находились в тяжелом состоянии.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава французской политической партии Жан-Люк Меланшон подверг критике визит президента Франции Эммануэля Макрона в столицу Ливана.