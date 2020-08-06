Калуга, , 14:44 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 25 человек в Калужской области за последние сутки, сообщает 6 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 390 положительных результатов тестов. 1 тыс. 223 человек находятся на лечении, 6 тыс. 111 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (323), в Обнинске (154), в Боровском районе (129), в Людиновском районе (83), в Малоярославецком районе (78), и в Жуковском районе (69).

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