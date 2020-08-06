Сухум, 6 августа 2020, 14:31 — REGNUM Перевозка пассажиров по железной дороге между Сухумом и Москвой будет возобновлена с 7 августа. Об этом заместитель генерального директора государственной транспортной компании «Абхазская железная дорога» Алхас Вартагава рассказал ТАСС.
«7 августа из Москвы выезжает пассажирский поезд Москва — Сухум, который прибывает на сухумский железнодорожный вокзал 9 августа», — цитируют журналисты чиновника.
Вартагава добавил, что в этот же день в абхазскую столицу отправится поезд с Санкт-Петербурга. Он также должен прибыть 9 августа. Кроме того, будет восстановлено сообщение с Самарой.
Напомним, железнодорожное пассажирское сообщение между Россией и Абхазией было временно остановлено в рамках мер профилактики эпидемии коронавируса. С 1 августа были сняты карантинные ограничения на абхазо-российского границе.
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