Москва, , 14:30 — REGNUM До 2025 года на территории Новой Москвы будут модернизированы очистные сооружения. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Отмечается, что за этот срок очистные сооружения Мосводоканала, расположенные в Новой Москве, оборудуют новейшими системами очистки и обеззараживания. По словам заместителя мэра города Петра Бирюкова, после присоединения к Москве новых территорий были проведены комплексная инвентаризация и обследование очистных сооружений, которые перешли на баланс Мосводоканала.

«Выявили ряд проблемных мест, где использовалась устаревшая технология очистки, которая не отвечала нормативам: на объектах отсутствовали системы ультрафиолетового обеззараживания, оказался выработан ресурс технологического оборудования», — заявил Бирюков.

Исправить имеющиеся проблемы и провести реконструкцию очистных сооружений планируется в срок до 2025 года. После обновления оборудования сточные воды будут проходить полный цикл механической и биологической очистки, доочистки и ультрафиолетового обеззараживания.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Москвы демонтировали незаконные пристройки к ресторану