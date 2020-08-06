Абакан, , 14:25 — REGNUM В Хакасии на заседании оперштаба по коронавирусу, состоявшемся 6 августа, обсудили очередное внесение изменений в постановление о режиме повышенной готовности. Как сообщили иа в республиканском правительстве, срок действия режима после 9 августа предполагается продлить ещё на две недели — до 23 августа включительно.

Уточняется, что это решение принималось с учётом позиции Роспотребнадзора.

Вместе с тем, власти Хакасии подчеркнули, что регион постепенно движется к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. В частности, на заседании обсуждалось открытие в перспективе в полном объёме заведений общественного питания. Пока эпидобстановка этого не позволяет, однако подготовка идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 6 августа коронавирус выявлен у 2965 человек.

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