Банжул, , 14:28 — REGNUM Президент Гамбии Адама Барроу объявил о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) и введении общенационального ночного комендантского часа сроком на 21 день, поскольку число случаев заражения коронавирусом продолжает расти. Об этом передаёт информационное агентство Anadolu со ссылкой на обращение президента к нации.

Глава государства заявил, что сухопутные границы страны и воздушное пространство останутся закрытыми. Исключение составят грузоперевозки, поездки с дипломатическими и лечебными целями.

Барроу заявил, что рост числа случаев заражения коронавирусом в стране является «тревожным».

Напомним, в стране зарегистрировано почти 700 случаев заражения, в том числе 16 случаев с летальным исходом. Среди зараженных — вице-президент страны и три министра. Места отправления культа остаются закрытыми, а выпускники школ начнут сдавать выпускные экзамены только с 17 августа.

Все рынки и торговые центры будут закрываться каждое воскресенье для дезинфекции.