Нур-Султан, , 14:21 — REGNUM Новый праздник в Казахстане — День Абая не будет выходным днем, сообщили 6 августа в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

«Это не государственный праздник. Его приравняли к таким праздникам, как день бухгалтера, день строителя, поэтому выходным он считаться не будет», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа правительство Казахстана учредило новый праздник — День Абая. Праздничная дата будет отмечаться 10 августа — в день рождения основоположника казахстанской литературы Абая Кунанбаева.

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