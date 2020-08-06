Николаев, Украина, , 14:24 — REGNUM Николаевский порт не хранит аммиачную селитру, арестованную в 2018 году. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

В пресс-службе рассказали, что груз селитры действительно был арестован в сентябре 2018 года, но он был полностью вывезен с территории порта в начале 2019 года.

«В средствах массовой информации появилось предположение, что на территории Николаевского морского порта хранится аммиачная селитра, которая была завезена в 2018 году. Администрация Николаевского морского порта официально опровергает эту информацию, потому что она не соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о том, что на территории Николаевского порта может находиться 3,2 тыс. тонн аммиачной селитры, что превышает объём взрывчатки, разрушившей Бейрут.

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