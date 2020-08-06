Вашингтон, , 14:18 — REGNUM На территории США за минувшие сутки было выявлено свыше 52 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 августа сообщает университет Джона Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Медсестра с больным COVID-19

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 52 810 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число возросло до 4 824 175.

Также уточняется, что за это же время в США 1399 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 158 268.

При этом указывается, что на сегодняшний день в стране 1 577 851 человек излечился от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Дании за сутки выявили 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией.