Кызыл, , 14:12 — REGNUM За весь эпидемиологический период в Туве провели 180 150 лабораторных исследований на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в правительстве республики.

По данным минздрава Тувы, за последние сутки в регионе выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период — 6284.

Выписались ещё 138 пациентов, в том числе после подтверждения диагноза методом лабораторного тестирования — 119. За весь период выздоровело 4687 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве скончались 60 пациентов с COVID-19

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