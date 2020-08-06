Москва, , 14:10 — REGNUM Федеральная служба безопасности РФ совместно с МВД РФ и Росгвардией пресекла деятельность 25 подпольных оружейников и 12 мастерских. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны», — говорится в сообщении.

Спецоперации проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях: «Из незаконного оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия».

Речь идёт как о моделях старого оружия в виде винтовки Мосина, СКС, ППШ, ППС, так и более современного — АК-74, АКС-74У, пистолетов-пулемётов Uzi и винтовок СВД.

Оперативная съёмка предоставлена ЦОС ФСБ России