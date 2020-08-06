Махачкала, , 14:02 — REGNUM Новую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией получил Дагестан от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Общий вес груза составил 12 тонн, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

В Дагестан поступили перчатки, бахилы, защитные костюмы, дезинфицирующие средства, а также тесты на COVID-19. Со склада МЧС груз будет распределен в минздрав Дагестана, а затем — по медучреждениям республики.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что договорился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном об оказании помощи регионам Северного Кавказа в борьбе с коронавирусом. Первые рейсы из ОАЭ с гуманитарным грузом прибыли 1 июня в Грозный и 3 июня в Дагестан, а затем помощь получили и другие регионы федерального округа.