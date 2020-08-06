Николаев, Украина, , 14:07 — REGNUM С 2018 года в порту Николаева может храниться 3,2 тыс. тонн арестованной аммиачной селитры. Об этом написал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос 6 августа в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что в сентябре 2018 года селитра, которую перевозило судно «Тузла», была арестована.

«А мне вот интересно — селитра до сих пор там? 3 тыс. 200 тонн — это больше чем 2,75 тыс. тонн нитрата аммония, который взорвался в Бейруте!» — написал Матиос.

Он также выразил надежду на то, что власти Украины уже проверяют данную информацию.

Напомним, в результате взрыва склада с аммиачной селитрой в порту столицы Ливана, образовался кратер диаметром 124 метра. Жертвами трагедии стали уже 135 человек, судьба сотен людей остаётся не известной.

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