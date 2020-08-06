Владикавказ, , 13:57 — REGNUM В Северной Осетии огласили итоги сдачи ЕГЭ. В 2020 году на 100 баллов сдали итоговые госэкзамены 45 выпускников. Пятеро из стобалльников получили высший балл сразу по двум экзаменам, передает «Осетия-Ирыстон».

Из числа сдававших ЕГЭ в резервные дни 100 баллов получил на ЕГЭ по профильной математике всего один выпускник — учащийся гимназии №5 города Владикавказа. Экзамен по информатике сдали на 100 баллов два человека — выпускники столичной гимназии №5 и школы №7. По химии получили высший балл — 22 человека, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов девять выпускников. Двое участников единого государственного экзамена получили 100 баллов по истории.

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