Сеул, 6 августа 2020, 13:55 — REGNUM В массовой многопользовательской ролевой игре Black Desert пройдёт событие-кроссовер с сериалом Cursed («Проклятая»). Трейлер необычного ивента был опубликован на YouTube-канале PlayStation 6 августа.
В рамках ивента в Black Desert появится Нимуэ — главная героиня сериала Cursed. Геймеры смогут выполнить её поручение и получить в награду различные ценные предметы.
Напомним, Black Desert — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная южнокорейской компанией Pearl Abyss. Её релиз состоялся в 2015 году.
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