Сеул, , 13:55 — REGNUM В массовой многопользовательской ролевой игре Black Desert пройдёт событие-кроссовер с сериалом Cursed («Проклятая»). Трейлер необычного ивента был опубликован на YouTube-канале PlayStation 6 августа.

В рамках ивента в Black Desert появится Нимуэ — главная героиня сериала Cursed. Геймеры смогут выполнить её поручение и получить в награду различные ценные предметы.

Напомним, Black Desert — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная южнокорейской компанией Pearl Abyss. Её релиз состоялся в 2015 году.

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