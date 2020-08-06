Волхов, Ленинградская область, , 13:48 — REGNUM Власти Ленинградской области пообещали полностью восстановить к 1 сентября 2020 года Свирицкую среднюю школу в Волховском районе, в которую 19 июня текущего года во время урагана с грозой влетела шаровая молния.

Смертельно опасный огненный шар повредил кровлю, окна, электропроводку, вызвал возгорание в спортзале, а дождь залил помещения и учебное оборудование.

«Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выделении 10 млн рублей из резервного фонда на ремонт здания», — сообщили 6 августа в пресс-службе главы региона и правительства Ленобласти.

В рамках выделенных средств отремонтируют кровлю пострадавшей школы, поменяют оконные блоки и восстановят систему освещения. Работы должны быть завершены к началу учебного года.

«Наш резервный фонд — та самая подушка безопасности, которая выручает в экстренных чрезвычайных ситуациях, таких как со Свирицкой школой», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Свирицкая средняя общеобразовательная школа работает с 1934 года. В ней обучается 57 школьников. В составе школы также есть дошкольная группа.

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