Токио, , 13:47 — REGNUM Новым персонажем экшен-игры One Piece: Pirate Warriors 4 станет Киллер. Об этом 6 августа сообщает издание Gematsu.

Киллер появится в Pirate Warriors 4 осенью 2020 года, в составе второго набора дополнительных бойцов. Помимо него геймеры смогут поиграть за Дрейка и ещё одного пока неанонсированного персонажа.

Напомним, One Piece: Pirate Warriors 4 — это экшен-игра, созданная по мотивам популярного аниме-сериала One Piece. В ней персонаж геймера сражается с целыми армиями противников, продвигаюсь по многочисленным сюжетным уровням.

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