Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM Около 2,2 млн человек в Казахстане получат вакцину против коронавируса бесплатно. Об этом 6 августа заявил представитель министерства здравоохранения республики Багдат Коджахметов, сообщает издание Informburo.

По его словам, бесплатной вакцинации подлежат люди с хроническими заболеваниями, а также медицинские работники. Коджахметов сказал, что Казахстан сможет получить вакцину в объеме 20% от количества населения по цене $10−20 за дозу.

Как сообщало ИА REGNUM, научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана планирует завершить доклинические испытания вакцины 20 августа.

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