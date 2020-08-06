Магас, , 13:44 — REGNUM В Ингушетии мошенники похитили 900 тыс. рублей при ликвидации мусорных свалок в городе Сунжа. Денежные средства были выделены городской администрацией по контракту с индивидуальным предпринимателем, однако работы так и не были проведены.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщили 6 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено, что в феврале 2020 года муниципалитет заключил контракт с бизнесменом на выполнение работ по ликвидации несанкционированных мусорных свалок на территории города Сунжа. Акты о выполнении работ были подписаны, справки о стоимости проведенных мероприятий приложены, а по факту мусорные свалки остались там же, где и были.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к данному хищению бюджетных средств.