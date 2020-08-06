Ростов-на-Дону, , 13:42 — REGNUM С 1 сентября жителям Ростовской области станет доступно посещение театров и кинотеатров. Однако их работа возобновится при строгом соблюдении всех санитарный правил. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 6 августа.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе за подписью главы региона Василия Голубева указано деятельность театров и кинотеатров возобновляемся «с соблюдением ограничения по заполняемости посадочных мест — не более 50% с равномерной рассадкой зрителей». Наряду с этим посетителям необходимо соблюдать масочный режим, а руководству учреждений — иные санитарные требования.

ИА REGNUM напоминает, что с 10 августа в Ростовской области откроются кафе и рестораны, возобновится экскурсионная деятельность. При этом стабильной эпидемиологическую ситуацию в регионе назвать нельзя. Так, коэффициент распространения коронавируса на Дону составляет 0,98.

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