Цхинвал, , 13:40 — REGNUM Сообщение, размещенное в соцсетях жительницей Южной Осетии, что трое человек после возвращения из-за границы якобы не были помещены в карантин, проверили сотрудники Генеральной прокуратуры республики. Об этом, как передает агентство «Рес», рассказал журналистам прокурор Цхинвала Артур Джабиев.

Информацию о предполагаемом нарушении распространила возвращающаяся 5 августа из России Фатима Козаева. Женщина заявила, что из группы в 40 человек, где она находилась, троих повезли отдельно от остальных.

«Ф. Козаева сообщила, что трое граждан из следовавших с ними лиц, были вывезены «чиновником» без прохождения карантина, и в связи с этим выразила возмущение. Также она сообщила, что ее малолетнему ребенку, которому стало плохо в автобусе перед зданием бывшего родильного дома, не была оказана медицинская помощь», — рассказал Джабиев.

Он отметил, что сообщение Козаевой содержало сведения о возможных нарушениях режима карантинных мер и о неоказании помощи больному. Генпрокурор на этом основании распорядился провести проверку.

По словам прокурора, ребенка Козаевой после ее жалоб в автобусе осмотрел врач и установил, что он в медицинской помощи не нуждается. На счет трех человек, которых повезли отдельно от остальных Джабиев сообщил, что это семья с грудным ребенком, которую поместили в карантин отдельно от остальных в инфекционном отделении республиканского медицинского центра.

«Все доставленные 40 граждан с момента доставления в республику находятся на карантине», — подчеркнул прокурор.

Стоит отметить, что Козаеву в зоне карантина в медицинском центре 5 августа посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

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