Ставрополь, , 13:33 — REGNUM Второй на Ставрополье стационарный детский технопарк «Кванториум» появится в городе Невинномысске. Его открытие запланировано на 1 сентября 2020 году, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе губернатора края.

Напомним, технопарки «Кванториум» — это площадки для подготовки квалифицированных инженерных кадров, разработки, тестирования и внедрения инновационных технологий и идей. Создаются технопарки в рамках национального проекта «Образование».

В этом году на Ставрополье также планируется запустить мобильный «Кванториум», который начнет свою работу с Изобильненского городского округа. Ожидается, что всего в текущем году в нем пройдут обучение более 1000 учащихся из малых городов и поселений края.

В настоящее время на Ставрополье функционирует один «Кванториум», открытый в 2017 году в Шпаковском районе. В 2019 году на базе технопарка был открыт центр цифрового образования «IT-куб», в котором школьники обучаются программированию, робототехнике, программам виртуальной и дополненной реальности.

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